Nog steeds verlaten binnenschepen in Lobroekdok

In het Lobroekdok achter het sportpaleis liggen nog steeds een aantal verlaten binnenschepen. Het Lobroekdok moet ontruimd worden voor de bouw van de Oosterweeltunnels.

Vorig jaar riep de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, de eigenaars van binnenschepen op hun schip daar weg te halen. Maar van een aantal schepen die er nu nog liggen is de eigenaar niet gevonden. De schepen zijn bovendien in zo'n slechte staat dat ze niet meer op eigen kracht kunnen wegvaren. De start van de saneringswerken is gepland voor april van dit jaar en dan zullen ook de achtergebleven schepen worden opgeruimd