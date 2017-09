Nog te veel vragen over liquidatie in Spijkenisse

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de liquidatie van een man uit Brasschaat in het Nederlandse Spijkenisse vorige week.

Het slachtoffer van 55 werd er in z'n auto neergeschoten. Voor de politie is het nog altijd niet duidelijk wat de man daar deed. Hij was zaakvoerder van een containerbedrijf. Volgens Nederlandse media gaat het om een liquidatie in het drugsmilieu. Mogelijk werd hij in de val gelokt. Na de schietpartij waarbij vijf kogels werden afgevuurd, werd de vermoedelijke vluchtauto van de dader teruggevonden in de regio. De politie is op zoek naar tips en lanceert vanavond in Nederland een nieuwe oproep naar getuigen.