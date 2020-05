Nog veel puzzelwerk voor scholen tegen vrijdag

Ook voor de studenten van de Universiteit Antwerpen is er aan ontspanning gedacht in deze moeilijke tijden. Elke week is er een livestream te zien via de website vanuituwkot.be . Vandaag was er zelfs een echt concert vanuit de Antwerpse Zoo. Johannes Genard, van School is Cool, speelde daar enkele nummers aan het pinguïnverblijf.