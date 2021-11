Nieuws Nog veldrijden in Boom? Scheldecross al afgeblazen...

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Straks om 6 uur is er overleg over de veldrit in Boom. Want het is nog niet zeker of die zaterdag kan doorgaan. Gisterenavond raakte bekend dat de Scheldecross in Antwerpen is afgelast. Die was voor zondag gepland.