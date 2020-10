De coronacijfers blijven stijgen in ons land. Tussen 1 en 7 oktober werden er elke dat gemiddeld 3749 nieuwe besmettingen vastgesteld. Afegelopen woensdag waren ze zelfs meer dan 6000 besmettingen. Ook het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft toenemen.In Antwerpen stad zijn er bijna 300 besmettingen extra geteld in vergelijking met de cijfers van gisteren. Opvallend, in bijna alle gemeenten van ons zendgebied er is een stijging. Die stijging is het hoogst in Schoten en in Schilde. ook Borsbeek. Ook in Schelle, Brasschaat en Borsbeek is er een serieuze stijging. In Boom is het aantal besmettingen dan weer gedaald.