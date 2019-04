Noodnummers onbereikbaar: “Sms 8112"

Als het leven van een persoon in gevaar is, kan uitzonderlijk via sms contact opgenomen worden met de noodcentrales via het telefoonnummer 8112. "Vermeld hierbij de plaats, het type incident en de hulpdienst die u nodig hebt (ambulance, brandweer of politie)", zo meldt de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. De noodnummers 112, 100 en 101 zijn door een storing bij de telecomoperatoren moeilijk bereikbaar. De Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken roept mensen op om, wanneer het niet lukt om die nummers te bellen, 'rechtstreeks contact op te nemen met een ziekenhuis, de hulpverleningszone of de lokale politie, afhankelijk van het type incident'. 'Al het mogelijke wordt gedaan door de telecomoperatoren om zo snel mogelijk de oorzaak van het probleem te vinden, zodat dit zo snel mogelijk opgelost kan worden", klinkt het.

(Bron : Belga)