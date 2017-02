Nooit zo weinig positieve ademtests

Er hebben nog nooit zo weinig bestuurders een positieve ademtest afgelegd als tijdens de voorbije BOB-campagne.



Nochtans werden massaal veel bestuurders gecontroleerd, meer dan ooit tevoren. Net geen twee procent legde een positieve ademtest af, en dat is dus het laagste percentage ooit. Het is al het vierde jaar op rij dat het aandeel dronken bestuurders daalt. En ook opvallend: Antwerpen is de beste leerling van de klas. Daar werden veruit de meeste controles uitgevoerd. 1,38 procent van de bestuurders had er te diep in het glas gekeken. Zorgwekkend is wel dat wie onder invloed was, vaak ook heel stevig had doorgedronken en een alcoholgehalte van 0.8 promille of meer had.