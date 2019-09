De Antwerpse haven is vanochtend dan weer opgeschrikt door een granaat. Die werd teruggevonden op de Noorderlaan. Het bedrijf Commodity Centre Belgium werd preventief ontruimd. De granaat is niet ontploft. De veiligheidspin zat er nog in. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse. Hoe de granaat daar beland is en wie het eventuele doelwit was, is nog niet duidelijk. Maandagochtend ontplofte er nog een granaat in Borgerhout.