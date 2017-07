Nora dan toch getrouwd met man die familie eerst niet wilde accepteren

De 23-jarige Nora Gharib is gisteren in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Anson. Op zich natuurlijk niets bijzonders, maar voor het koppel was het toch wel extra speciaal. Nora, die bekend werd dankzij haar deelname aan het VTM-programma 'K3 zoekt K3', waar ze het erg ver schopte, getuigde namelijk eerder al over hoe moeilijk hun relatie was.

Die werd namelijk lange tijd niet aanvaard door de familie van Nora. Nora heeft Marokkaanse roots, haar partner Anson (die voor hij zich bekeerde Anas heette) was geen moslim en heeft een andere huidskleur. Het koppel getuigde eerder al dat het zeer moeilijk was. Nora zei toen dat de 'Marokkaanse of islamitische cultuur vindt dat je beter met iemand van je eigen volk kan trouwen' (sic).

Maar tijdens 'K3 zoekt K3' kwam er dan toch een kentering in het denken van de familie en vonden de ouders dat Anson 'echt een goeie jongen was'. De vader gaf groen licht en het koppel verloofde zich. Nu zijn ze dus getrouwd.