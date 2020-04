'Not Without My Chocolate' wil mensen aanzetten paaseitjes te bestellen bij de chocolatier

De chocolatiers die met de commercieel erg belangrijke paasfeesten in aantocht hun cliënteel willen opkrikken, kunnen zich inschrijven op het onlineplatform 'Not Without My Chocolate'. Het instrument werd ontwikkeld door het Belgische chocolademerk Callebaut, dat consumenten hiermee wil aanmoedigen hun paaseitjes bij de chocolatier om de hoek te kopen.

De nood aan een platform is groot, omdat de impact van COVID-19 op de chocolatiers zich laat voelen. Hoewel chocolatiers als voedingswinkels de deuren openhouden, blijven klanten weg. Alle chocolatiers in België kunnen aansluiten bij het platform, en kunnen er aangeven welke diensten zij aanbieden. Dat kan levering aan huis zijn, de mogelijkheid online te bestellen en/of af te halen in de winkel. Via een zoekfunctie kunnen klanten dan makkelijk de weg naar een chocolatier of patissier in hun buurt vinden en een bestelling plaatsen.

Paasklokken

De bedoeling is om de artisanale chocolatiers in ons land extra te ondersteunen, nu de paasklokken in aantocht zijn. 'Pasen is voor onze chocolatiers één van de drukste periodes van het jaar, en voor sommigen zelfs goed voor 30 procent van hun omzet. Vele chocolatiers zijn al weken met de voorbereidingen bezig. Ook andere feestgelegenheden zoals Moeder- en Vaderdag zijn in aantocht', zegt Kristof Bastiaens, commercieel directeur Barry Callebaut Gourmet Benelux. 'Door zich aan te sluiten bij het platform kunnen artisanale chocolatiers hun klanten in deze periode van social distancing blijven bereiken, en kan de Belg blijven genieten van Belgische paaseitjes en chocolade.' Vandaag zijn al meer dan zeventig Belgische chocolatiers ingeschreven op het platform.