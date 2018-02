Notoire dievegge nog maar eens gevat

Ook op de Bosuil was er vandaag een uitvaart en dat is toch wel uitzonderlijk. Daar hebben vrienden en familie vanmiddag afscheid genomen van Patje Decremer, een Antwerpfan die afgelopen week de strijd tegen kanker verloor. Patje was zeer geliefd bij de supporters. Het is dus niet verwonderlijk dat zo'n 500 mensen hem een laatste groet kwamen brengen. En ze deden dat op erg vurige wijze.