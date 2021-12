Notoire fietsendief loopt tegen de lamp

De wijkteams van de regio Centrum en het Orida-fietsteam hielden dinsdag heel de dag toezicht in de omgeving van de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem. Er werd gebruik gemaakt van de veiligheidscamera's en de camera's van de NMBS.

Een anonieme patrouille van het fietsteam merkte een verdachte man op ter hoogte van de fietsenstalling in de Statiestraat. Hij kwam aangereden op een step die duidelijk te klein was. Aangekomen aan de fietsenstalling rukte hij hevig aan een fiets. Toen het slot loskwam, nam de verdachte de fiets en vertrok hij. De inspecteurs kwamen tussen. De verdachte bleek gekend als veelpleger. Hij was in het bezit van harddrugs. Ook zijn step bleek gestolen. De man werd gearresteerd en wordt voorgeleid.

Tijdens de actie werd ook een geseinde man aangetroffen, deze werd na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een illegale man met een verboden wapen werd overgedragen aan de dienst vreemdelingenzaken en opgesloten met het oog op repatriëring. Een vermoedelijke dealer met cocaïne, hasj en een weegschaal op zak werd onderschept en gearresteerd. Tot slot werd ook een sluikstorter beboet.