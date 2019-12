NSZ Antwerpen vreest inkomensverlies door aanslagen in de stad

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Antwerpen (NSZ) stelt vast dat er nu al 5 dagen op rij in onze stad aanslagen plaatsvinden met vuurwapens en handgranaten. NSZ maakt zich samen met heel wat ondernemers in onze stad ernstig zorgen.

“Voor de perceptie en positieve beeldvorming van onze stad is dit enorm bedreigend en als ondernemersorganisatie vrezen we dat dit in de winkels omzet gaat kosten nu de aller drukste periode van het jaar, de kerstinkopen en koopjesperiode, er aankomt”, zegt regiodirecteur Nico Volckeryck. “Deze periode moet de kleinhandel bijna 30% van haar jaaromzet halen om het jaar enigszins goed te maken. Ook vrezen we, als er niet snel een halt wordt geroepen aan dit soort geweld, dat dit ons in de toekomst jobs zal kosten.”

NSZ Antwerpen roept de Stedelijke en Federale politie op om zo snel mogelijk werk te maken van de aanhouding van de daders en zo het aanhoudend geweld te stoppen.

“Het kan niet zijn dat we vlak voor de feestdagen in onze stad in terreur moeten leven waardoor onze lokale economie hierdoor schade gaat ondervinden. Er is dringend nood aan een kordaat optreden en een duidelijk signaal van de Stad Antwerpen dat de komende periode werk wordt gemaakt van de veiligheid in de stad