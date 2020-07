NSZ over mondmaskerdiscussie: “Spreek nu toch eindelijk eens klare taal!”

Verschillende burgemeesters doen een oproep om mondmaskers te verplichten in winkels en supermarkten. Ondernemersorganisatie NSZ vindt dat het tijd wordt om unanieme afspraken te maken. Voorzitter Christine Mattheeuws: “Deze manier van werken creëert onduidelijkheid en zal tot frustraties leiden. Sommige klanten gaan gewoon enkele kilometers verder winkelen en de handelaars weten gewoon niet meer hoe de vork aan de steel zit. Geef iedereen dezelfde spelregels. Maak het nu toch eindelijk eens eenvoudig en eenduidig.”

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe je een probleem creëert dat er eigenlijk niet hoeft te zijn”, daarmee reageert Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ op de verschillende discussies over het verplicht maken van mondmaskers in supermarkten en openbare markten. “De richtlijnen dreigen nu heel versnipperd te geraken. In de ene stad is het wel verplicht, in de andere niet. Klanten die een mondmasker niet zien zitten, gaan nu gewoon enkele kilometers verder naar de markt of supermarkt. Dat creëert frustratie bij die consument en de handelaars verliezen zo kostbare klanten.”

NSZ roept op om heel duidelijke richtlijnen te communiceren rond het dragen van de maskers. “Het is in dit verhaal alles of niets. De realiteit toont namelijk aan dat ‘het sterk aanbevelen’ leidt tot onduidelijke en zelfs frustrerende situaties die de overheid dus zelf creëert. Er is altijd gezegd dat uitzonderlijke situaties, uitzonderlijke maatregelen vergen. Wel, de federale overheid mag nu eindelijk eens tonen dat ze uitzonderlijk unaniem klare taal kunnen spreken.”