NSZ wil dat ook de bloemisten opnieuw open mogen

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen betreurt dat de zelfstandige bloemisten gesloten moeten blijven, terwijl de tuincentra en doe-het-zelf-winkels wel opnieuw open mogen gaan. Niet iedereen die dezelfde producten verkoopt, wordt gelijk behandeld, dixit het NSZ.

De Nationale Veiligheidsraad verlengde vandaag de maatregelen tegen de coronapandemie tot 3 mei. Maar om de verlenging draaglijk te maken, is beslist dat tuincentra en doe-het-zelf-zaken de deuren mogen openen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels. 'Zelfstandige bloemisten die dezelfde producten verkopen als de tuincentra moeten gesloten blijven, terwijl tuincentra open mogen gaan. Dit is oneerlijke concurrentie, vooral als je weet dat supermarkten vandaag ook bloemen blijven verkopen', zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws in een persbericht. 'We vragen de overheden dan ook om toestemming te geven voor hun heropening van de bloemisten, mits social distancing.'

Het NSZ betreurt ook, net als Voka, een gebrek aan duidelijkheid over de heropstart van de economie. Er is geen duidelijk stappenplan voor alle andere ondernemingen die de social distancing kunnen garanderen, stelt het NSZ. Enkel een duidelijke communicatie over de geleidelijke fasering kan perspectief geven. Negen op de tien kleine ondernemers leiden volgens het NSZ een zeer groot omzetverlies en zien geen einde aan de tunnel.

(foto Pixabay)