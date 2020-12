Nu al meer dan 17.000 coronadoden in België

De verschillende indicatoren blijven de goede kant uitgaan, maar dat neemt niet weg dat het coronavirus in ons land nu al aan meer dan 17.000 mensen het leven heeft gekost. Uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano blijkt dat de balans inmiddels uitkomt op minstens 17.033 overlijdens.

Het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames omwille van COVID-19 blijft intussen onder de 200 liggen, met een gemiddelde van 188 opnames per dag in de periode van 27 november tot 3 december (-27 procent). Van de 3.427 coronapatiënten die momenteel nog in het ziekenhuis liggen (-4 procent), verblijven er 788 op intensieve zorgen.

Sinds het begin van de pandemie testten in België 584.857 mensen positief op het coronavirus. In de periode van 24 tot 30 november kwamen er dagelijks gemiddeld ruim 2.208 besmettingen bij, een daling met 24 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. In diezelfde periode overleden elke dag gemiddeld 116 coronapatiënten (-22,9 procent). De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt naar 9,3 procent.

Het nieuwe coronavirus heeft wereldwijd al aan meer dan 1,5 miljoen mensen het leven gekost.

