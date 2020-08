In moeilijke tijden snoepen we graag. Dat is nog maar eens bewezen. Want in Malle is een kleine snoepwinkel naar een groter pand verhuisd. Omdat er zoveel snoep besteld wordt tijdens deze coronacrisis. Heidi vervulde nog geen jaar geleden haar droom met een eigen snoepwinkel bij haar thuis. Maar omdat de zaken zo goed gingen, heeft ze nu al een grotere winkel.