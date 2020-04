Nu ook gebrek aan koortsthermometers

Het hamstergedrag in de supermarkt lijkt gelukkig voorbij. Maar dat neemt niet weg dat er op sommige zaken een stormloop blijft. Eerder was er al een tekort aan mondmaskers en handgels. En nu blijkt er ook een nijpend tekort aan koortsthermometers in België, zowel gewone als digitale exemplaren. Zelfs online bestellen is nu moeilijk. "Uit een rondvraag die we deden bij de apothekers blijkt dat er helaas nergens nog thermometers te vinden zijn. In het begin van de coronacrisis zijn mensen ook die beginnen hamsteren, zodat de vraag ineens veel groter was dan het aanbod. Met als gevolg dat alle voorraden op zijn”, dat zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond in Het Nieuwsblad. Pas in juni verwacht Zwaenepoel nieuwe leveringen.