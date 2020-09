Nu ook in het weekend naar school

De Vlaamse scundaire scholen krijgen extra geld voor bijscholing. Dat heeft minister van onderwijs Ben Weyts beslist. De steun komt er om te vermijden dat leerlingen achterstand oplopen door de coronacrisis.

De Vlaamse regering maakt 9 miljoen euro vrij om die lessen te ­organiseren na de lesuren, tijdens de weekends of in de herfst-, kerst- en krokusvakantie. "We halen het grote ­geschut boven", zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) maandag in Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard.

De prioriteit gaat naar leerlingen die nu in het tweede, vierde, zesde of ­zevende middelbaar zitten omdat zij vorig schooljaar het minst naar school konden. Het project ligt in het verlengde van de zomerscholen, waar in juli en augustus zo'n 10.000 leer­lingen aan deel­namen.

