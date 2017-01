Er gaat een hardnekkig Norovirus rond in het Antwerpse. Want na het Klina ziekenhuis en Sint Augustinus is er nu ook een uitbraak van het Norovirus in ZNA Hoge Beuken in Hoboken. 8 mensen zijn intussen geïsoleerd omdat het virus zeer besmettelijk is. Ze mogen voorlopig ook geen bezoek ontvangen. ZNA Hoge Beuken is een gespecialiseerd ziekenhuis voor geriatrie en revalidatie.