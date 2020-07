Nu ook parking onder Operaplein klaar voor gebruik

In Antwerpen is vandaag de nieuwe parking onder het Operaplein ingehuldigd. Parking Opera telt 339 plaatsen voor wagens en is toegankelijk vanaf de onlangs geopende autotunnels van de Leien. Daarnaast komt er ook nog een ondergrondse fietsenstalling aan de Teniersplaats.

De ondergrondse parking is een van de sluitstukken van het grote mobiliteitsproject Noorderlijn in hartje Antwerpen, waar al sinds 2016 aan gewerkt wordt. Van juni 2017 tot mei 2020 was er een beruchte 'knip' in de Leien, een van de voornaamste noord-zuidassen van Antwerpen, om de aanleg van twee autotunnels, het vernieuwde premetrostation Opera en de parking mogelijk te maken.

Noorderlijn had twee grote doelstellingen: een tramverbinding met het noorden van de stad tot stand brengen en het kruispunt van de Leien met de as tussen Centraal Station en Meir veiliger maken door het autoverkeer daar ondergronds te sturen.De nieuwe parking valt zowel vanuit het noorden als het zuiden van de stad te bereiken en dat via de Jeanne en Jos Brabantstunnel. In die tunnels is telkens één rijstrook voorzien voor doorgaand verkeer en één voor verkeer richting de parking. Tot nu toe was die laatste rijstrook uiteraard nog afgesloten. Het doelpubliek van de parking bestaat allicht voor een groot deel uit shoppers, die op een minuut tijd op de Meir staan.

(foto Noorderlijn)