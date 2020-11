Nulbijdrage voor eerste werknemer in kmo's voor onbepaalde tijd verlengd

Kmo's die een eerste werknemer in dienst nemen, moeten daarop ook na dit jaar geen sociale werkgeversbijdragen betalen. Dat heeft de federale regering beslist, meldt minister van Zelfstandigen en Kmo's David Clarinval (MR).

De maatregel werd nog door de vorige regering genomen, maar zou normaal gezien eind dit jaar aflopen. De ministerraad heeft de nul-bijdrage nu voor onbepaalde tijd verlengd. Het Beheerscomité van de RSZ zal de maatregel in het eerste kwartaal van volgend jaar wel evalueren en indien nodig aanpassen. In de eerste helft van 2020 hebben meer dan 50.000 werkgevers gebruikgemaakt van de nul-bijdrage, van wie 53 procent in Vlaanderen, 30 procent in Wallonië en 17 procent in Brussel, blijkt uit cijfers van het kabinet-Clarinval. Dat is een stijging met iets meer dan 15 procent, of 6.700 werkgevers, in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Het gaat voornamelijk om jobs in de handelssector, bouw, horeca en sectoren met gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

