NX-verbindingsweg nog niet voor morgen

De NX, de weg die de Kapelsestraat met de A12 zou moeten gaan verbinden, zal er niet onmiddellijk komen.

Over die verbindingsweg wordt al meer dan 10 jaar gepraat. Met de aanleg van de NX zouden de dorpskernen in het noorden van Antwerpen, en dan vooral Stabroek en Kapellen, ontlast kunnen worden van vrachtvervoer. Nu is het daar vaak lang aanschuiven. Brasschaats schepen en Vlaams Parlementslid voor CD&V Dirk de Kort informeerde in de commissie naar de plannen rond de NX. De verbindingsweg is nu opgenomen in het onderzoek rond het toekomstverbond. En dus is die voor onbepaalde tijd uitgesteld.