Groen: "Inzicht stadsbestuur komt wel heel erg laat"

Groen is het eens met het plan van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) om een 'Antwerps woonmodel' in te voeren waarbij de stad gronden in eigendom zou houden en slechts de woningen erop nog zou verkopen, om wonen betaalbaar te houden voor jonge gezinnen. Maar de oppositiepartij stelt dat het 'wel heel erg laat is dat het stadsbestuur tot het inzicht is gekomen dat de verkoop van eigen stadsgronden voor projectontwikkeling desastreus is.

Groen-gemeenteraadslid Joris Giebens stelt dat het stadsbestuur de voorbije jaren tal van stadsgronden verkocht aan projectontwikkelaars, ondanks waarschuwingen daarvoor vanwege Groen.

'Dat is desastreus voor de stad, maar ook desastreus voor het betaalbaar houden van die nieuw te ontwikkelen woningen', zegt hij. Door de gronden in erfpacht te geven aan een ontwikkelaar in plaats van ze te verkopen, kan de stad volgens Giebens veel meer sturend optreden en betaalbaar wonen in wijken realiseren door bijvoorbeeld het bedrag van de erfpachtvergoeding laag te houden.

Bijkomend kan het in erfpacht geven aan ontwikkelaars onderworpen worden aan voorwaarden zoals het realiseren van voorzieningen, groen en aangename publieke ruimte, stelt Groen nog.