Jelle Van Damme, die overkomt van het Amerikaanse LA Galaxy, is vandaag als Antwerp-speler voorgesteld aan de pers. In het trainingscomplex in Wommelgem, waar Antwerp momenteel zijn tweede thuisbasis heeft, toonde Van Damme al veel inzet. De verdediger hoopt komend weekend speelgerechtigd te zijn voor de match tegen KV Oostende.