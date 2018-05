Het voorstel om mensen met overgewicht eerst via diëtisten en psychologen te laten passeren, vooraleer ze een maag-verkleinings-operatie krijgen, heeft geen zin. Want dat is nu al een voorwaarde om in aanmerking te komen voor zo'n operatie. Dat zei dokter Jody Valk van het ZNA-obesitas-centrum vanmiddag in onze studio.