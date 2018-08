Ochtendspits richting Brussel verstoord door ongeval met vijf voertuigen

De A12 in Boom was vanochtend volledig versperd richting Brussel. Oorzaak was een ongeval met vijf voertuigen voor de Ruppeltunnel.

Drie personenwagens en twee lichte vrachtwagen waren betrokken bij het ongeval. Een van de wagens raakte de middenberm, waarna deze tegen twee andere voertuigen terechtkwam. Vervolgens knalden nog eens twee voertuigen tegen de betrokken wagens, hierbij vielen twee lichtgewonden.

Het verkeer moest door via de af- en oprit van Boom terug naar Antwerpen geleid worden, waarna ze via de E19 richting Brussel verder moesten. In normale omstandigheden zou het verkeer kunnen omgeleid worden via de Rupelbrug, maar die is wegens wegenwerken niet bereikbaar. Om 8u30 werd de rijweg terug vrijgemaakt. Het verkeer verloopt terug normaal.



(Foto: GvA -BFM)