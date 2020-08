OCMW Essen voorziet ICT-toelage tot 200 euro voor kansarme scholieren

Om alle leerlingen uit Essen in deze toch wel belastende coronatijden dezelfde onderwijskansen te geven, besliste de OCMW-raad gisterenavond om kansarme gezinnen te ondersteunen bij de aankoop van ICT-middelen. De toelage, bestemd voor leerlingen in het secundair onderwijs, kan oplopen tot 200 euro.

De covid-pandemie heeft de stap naar digitalisering in het onderwijs versneld. In een moderne school anno 2020 zijn digitale instrumenten niet meer weg te denken zijn. Helaas steekt er ook een nieuwe vorm van armoede de kop op: digitale armoede. Niet alle gezinnen hebben de mogelijkheden om digitale toestellen aan te kopen of te leasen die noodzakelijk zijn voor een goede schoolopleiding. Daarom onderneemt de gemeente Essen actie. Dinsdag keurde de OCMW-raad een reglement goed dat het mogelijk maakt om leerlingen uit kansarme gezinnen te ondersteunen bij de aankoop van de nodige digitale middelen (laptop, tablet ...).

Toelage tot 200 euro

“Een leerling uit een kansarm gezin, wonend in Essen, kan via de sociale dienst van het OCMW een toelage aanvragen voor de aankoop van een IT-toestel dat hij of zij op school nodig heeft. De aankoop zelf gebeurt via de school. We betalen de helft van de aankoopfactuur terug tot maximaal 200 euro. Op deze manier geven we alle Essense secundaire scholieren dezelfde onderwijskansen”, verduidelijkt schepen en raadslid Brigitte Van Aert, tevens voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Samen strijden tegen digitale armoede

Arno Aerden, schepen van Jeugd in Essen, is eveneens blij met de beslissing van de gemeenteraad. “In deze ongewone coronatijden is elk financieel duwtje in de rug meer dan welkom, zeker voor gezinnen die al in een moeilijke situatie zitten. We gaan een engagement aan met de scholen in de regio. In ruil voor de ICT-ondersteuning, verwachten we van de scholen dat ze de leerling met de toestellen leert omgaan. Samen binden we zo de strijd aan tegen digitale armoede."

