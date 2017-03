Odisee-studente uit Hove aan de slag bij oogartsen in Ghana

Floriane Vuylsteke uit Hove studeert Optiek- en optometrie aan hogeschool Odisee. Momenteel verblijft ze in Ghana voor haar stage. “Ik loop stage in de Eye Clinic van het Tamale Teaching Hospital en van het West Hospital in de stad Tamale. Ik assisteer de oogartsen. Heel boeiend en leerrijk!”

Floriane is sinds 13 februari in Ghana. In het begin van haar stage mocht ze alleen maar observeren, maar intussen wordt ze, samen met 4 andere klasgenoten, al meer betrokken bij de verzorging en het onderzoek. Zo mogen ze oogdruppels toedienen, een patiënt met de biomicroscoop onderzoeken en de diagnose bespreken.

Tijdens haar stage verblijft Floriane bij een traditioneel gastgezin, bestaande uit een man en zijn twee vrouwen (mannen mogen er meerdere vrouwen hebben) en de 14 kinderen. Ze heeft intussen ook een nieuwe naam gekregen : Wumpini, wat 'gods geschenk' betekent in Dagbani. Intussen heeft Floriane ook al 3 huwelijksaanzoeken gekregen. De stage eindigt op 15 mei.

Wie Floriane wil volgen kan dat via deze blog