Dit najaar start de stad Antwerpen met een aanpak op maat tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren. Concreet gaat het om een nieuw opvang- en begeleidingsaanbod. Om dit mee uit te voeren, gaat de stad nu op zoek naar een externe partner. De stad trekt 580.000 euro toelage uit op jaarbasis voor deze nieuwe aanpak. Bijkomend stelt ze 30 woningen ter beschikking voor jongeren die anders op straat dreigen te belanden. Met de lancering van een aanpak op maat tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren kiest de stad bewust voor een preventieve aanpak. In dat kader wordt de noodopvang ‘Pension Van Schoonhoven’ opgericht voor dak- en thuisloze jongeren tussen 18 en 25 jaar. Er wordt gefocust op korte opvang in het pension in combinatie met doorstroom naar een duurzame woonoplossing. Zo wil de stad echte dakloosheid bij jongeren vermijden. Daarnaast stelt de stad 30 woningen uit haar eigen patrimonium ter beschikking als jongerenwoningen voor tijdelijke woonoplossing van één jaar. Heel wat jongeren missen vandaag vaak een tijdelijke veilige thuishaven waar ze tot rust kunnen komen en van waaruit ze een zelfstandig leven kunnen opbouwen. Van daaruit worden de jongeren begeleid naar zelfstandige en duurzame huisvesting. Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws (Vooruit) benadrukt het belang van deze nieuwe aanpak: “We weten niet hoeveel jongeren in onze stad met thuis- of dakloosheid flirten. Ze vallen tussen de mazen van het net. In onze daklozenopvang is één op tien bezoekers jonger dan 25. Dit is het topje van de ijsberg, jongeren voelen zich in de daklozenopvang niet op hun plek. Maar vooral willen we met deze aanpak dakloosheid vermijden bij een groep die we vandaag onvoldoende bereiken en erg kwetsbaar is. Door te voorzien in opvang en begeleiding creëren we rust in hun hoofd en perspectief voor de toekomst.” De stad voorziet jaarlijks in 580.000 euro toelage. In oktober 2021 zou de nieuwe jongerenopvang ‘Pension Van Schoonhoven’ de deuren kunnen openen.