Oeps, een pterosauriër op het Astridplein

Wandelen werd de voorbije maanden nationaal tijdverdrijf nummer één. Met haar Tour van de Toekomst voegt UAntwerpen een extra dimensie toe: tijdens een wandeling doorheen de Antwerpse binnenstad brengen vijf interactieve billboards de toekomst tot leven. “Kijk, pinguïns op het Kattendijkdok!”

Tot en met 7 maart biedt UAntwerpen iedereen een wandeling van 3,5 kilometer in en rond het stadscentrum aan. Verspreid over de route staan vijf interactieve billboards, met elk een QR-code. Wie de code scant, kan een blik werpen op de toekomst: dankzij zogeheten augmented reality filters komt de omgeving tot leven via je smartphone.

Bepaal mee de toekomst

Ieder billboard bevat een unieke teasende headline. Op het Koningin Astridplein – niet toevallig vlakbij de dierentuin – verkondigt het bord de boodschap ‘Genetica brengt pterosauriër terug tot leven’. Wanneer je de QR-code scant, zie je een reusachtige dinosaurus vliegen over het plein. Die landt voor je neus op het billboard. Niet voor bangeriken dus. Aan het Kattendijkdok duiken dan weer pinguïns op: niet verwonderlijk, want ‘de aarde koelt verder af’. Wie alle vijf toekomstbeelden wil ontdekken, moet zelf op pad trekken.

De Tour van de Toekomst maakt deel uit van de campagne van de Universiteit Antwerpen. “Tijdens de tour ontdek je al wandelend wat de toekomst misschien kan brengen. Het is onze ambitie als universiteit om de toekomst positief mee te bepalen. Daarvoor is veel kennis nodig, maar evenzeer een originele blik, die de status quo durft uit te dagen. Naast getrainde benen, hou je aan deze wandeling misschien wel de goesting over, om aan onze universiteit te komen studeren, lezingen te volgen. We willen vooral inspireren: niets hoeft te blijven zoals het is”, vertelt rector Herman Van Goethem.

Ook de stad Antwerpen reageert enthousiast op het project. “Het zet Antwerpen mee op de kaart als een innovatieve studentenstad”, klikt het bij de rector. Mensen die de wandeling volgen, kunnen een wandelselfie maken en die op de sociale media plaatsen met de hashtag #Tourvandetoekomst.

E-infodag

De Tour van de Toekomst kondigt meteen ook de e-Infodag van UAntwerpen aan. Op 6 maart kunnen toekomstige studenten online tientallen infosessies volgen en persoonlijke gesprekken voeren met studenten en docenten.

Meer info en de locatie van de billboards op www.tourvandetoekomst.be.

(bericht en foto : UAntwerpen)