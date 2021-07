Oeps... Geen doorsnee carwashbezoek voor Bart De Wever

Afrikaanse maskers, Indonesische Wajangpoppen en Inuit-kunst... je kan het allemaal zien en zelfs kopen op de Etnografica-beurs in kasteel Ieperman in Wilrijk. De beurs is een initiatief van het museum dat ook in het kasteel gevestigd is en er worden ook stukken uit die collectie te koop aangeboden. Het museum moet namelijk op zoek naar een nieuwe plek want het gemeenschapsonderwijs, de eigenaar van het kasteel, wil het gebouw verkopen.