's Lands grootste shoppingcenter helpt klanten via Augmented Reality (AR) om de snelste weg naar alle winkels te vinden de start van het nieuwe jaar pakt Wijnegem meteen uit met een Europese primeur. Om klanten nog vlotter te laten winkelen, lanceert Wijnegem Shop Eat Enjoy straks een revolutionair navigatietool voor shoppers. Concreet wijst de Wijnegem-app klanten in enkele luttele seconden de snelste weg naar winkels in het grootste shopping center van het land. "Een handig hulpmiddel", luidt het. De app wordt vanaf nu de komende weken uitvoerig getest door een testpubliek.