Vanaf vandaag mogen de niet-medische contactberoepen weer aan de slag. Onder andere de schoonheidssalons konden voor het eerst in vier maanden weer klanten ontvangen. Niet alleen de uitbaters zelf maar ook hun klanten hebben daar lang naar uitgekeken want de meeste salons waren meteen volgeboekt. Sectororganisatie BESKO toont klanten via het onlineplatform "my safe beautysalon" met welke veiligheidsmaatregelen ze rekening moeten houden.