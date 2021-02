Door onze levensstijl worden we kwetsbaar voor pandemieën, dat zegt dokter Rudy Proesmans. In zijn nieuwe boek dat deze week verscheen, geeft hij tips over hoe we onze immuunsysteem kunnen versterken en optimaliseren, onder andere door een gezonde voeding. Zo kunnen we volgens dokter Proesmans ook onze weerstand tegen het coronavirus verhogen.