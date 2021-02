Hij heeft eigenlijk een instagramverbod, al zou het na al zijn sportieve exploten van de voorbije weken misschien wel van de baan kunnen zijn. Didier Lamkel Ze was na de wedstrijd opnieuw actief op Instagram en de Kameroener bood zijn excuses aan aan de Antwerp-supporters. Hij toonde één van zijn beruchte briefjes en daar stond op: "Ik excuseer me bij alle Antwerp-supporters." Zoals geweten is een deel van de Antwerp-aanhang Lamkel Ze beu na al zijn strapatsen. Ze wilden dat de club hem verkocht. Maar Lamkel Ze bleef en meer nog, hij groeide de voorbije weken uit tot dé ster bij dit Antwerp. Nu hij ook de derby besliste én zijn excuses aanbood, smelt mogelijk ook de haat bij de harde kern wel als sneeuw voor de zon?