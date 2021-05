Het was nog eens zonnig vandaag. Er viel zelfs geen regen. Tot nu toe. Dat was al een hele tijd geleden. Want de afgelopen dagen en weken hebben ons geleerd dat je niets meer kan voorspellen of plannen met dit weer. Elke dag slaat het weer talloze keren om en bijna elke dag is regen de enige zekerheid. Dat wisselvallige weer, dat zijn we allemaal grondig beu aan het worden. Dus trokken wij voor meer uilteg naar onze weerman Marc.