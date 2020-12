Officiële bevestiging van vertrek Ivan Leko naar China

Antwerp-trainer Ivan Leko heeft zonet bevestigd dat hij zijn lopende contract met onmiddellijke ingang stopzet. Bijna 2 weken geleden werd de RAFC op de hoogte gebracht van interesse in Ivan Leko door het Chinese SIPG, dat heeft the Great Old in een persbericht laten weten.

"Vandaag ontvingen we een officieel schrijven dat de coach zijn contract beëindigt en The Great Old per direct verlaat."

In het verlengde van het vertrek van Ivan Leko vernemen we dat ook Edward Still de overstap zou maken naar China; al is dit nog niet officieel bevestigd.

"Onder leiding van Ivan Leko behaalden we deze zomer de derde Bekerwinst uit onze clubgeschiedenis. We overwinteren Europees na een mooie campagne in de groepsfase van de Europa League. In de Pro League bekleedt Royal Antwerp FC momenteel de vijfde plaats. De club betreurt dat Ivan Leko vroegtijdig zijn contract stopzet, maar wenst hem alle succes toe in zijn verdere carrière." aldus het persbericht.

De club neemt nu de tijd om een nieuwe hoofdcoach aan te stellen. Er zal pas gecommuniceerd worden als die aanstelling bekrachtigd is, laat Antwerp weten.