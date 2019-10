Officiële opening Antwerps provinciehuis

Bijna 10 jaar geleden besliste de provincie Antwerpen om een nieuw provinciehuis te bouwen. Het oude gebouw aan de Koningin Elisabethlei was verouderd, niet brandveilig en slorpte energie op. Binnenkort opent het nieuwe provinciehuis.



Het provinciehuis is nu af en het resultaat weerspiegelt het moderne provinciebestuur dat kiest voor transparantie en duurzaamheid. Het passieve gebouw leverde in het eerste werkjaar een energiebesparing op van 78% tegenover het energieverbruik van het oude gebouw. De totale vloeroppervlakte kromp van 54.000 m² naar 22.000 m². Tegelijkertijd met het bouwproces maakte de interne organisatie dezelfde beweging; in plaats van de traditionele hiërarchisch ingedeelde verdiepingen met gesloten kantoren werken de provinciale ambtenaren nu in open verdiepingen en op verschillende types werkplekken. De provincie beheert alle dossiers digitaal. Ook communicatie en dienstverlening gebeuren zo veel mogelijk via digitale weg.

Op vrijdag 8 november is de officiële opening met rondleidingen voor pers en genodigden. In mei 2020 zijn er open deur dagen gepland.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)