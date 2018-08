Offshore hoogspanningsstation van Norther op weg naar het grootste offshore windpark in België

Vandaag is het offshore hoogspanningsstation (OHVS) uitgevaren, richting het offshore windpark Norther. Het is het 22ste hoogspanningsstation dat gebouwd is op het terrein van ENGIE Fabricom in Hoboken. Het offshore windpark is het belangrijkste windpark langs de Belgische kust en zal energie leveren voor bijna 400.000 gezinnen. Het is gebouwd op 23 kilometer van de kust van Zeebrugge. Op jaarbasis zal het windpark 1,4 miljard kWh hernieuwbare energie produceren.

Norther deed voor de bouw een beroep op twee zeer ervaren leveranciers, MHI Vestas Offshore Wind en Van Oord. Van Oord verzorgt het design, de engineering, de levering en de ingebruikname van de fundamenten van de windturbines en de elektrische infrastructuur (OHVS en bekabeling) en zal verantwoordelijk zijn voor de transport van de windturbines. Als marktleider inzake de bouw van offshore windparken in het noordoosten van Europa en als belangrijkste leverancier van het project Norther deed Van Oord een beroep op ENGIE Fabricom, Smulders en CG, de partners van het consortium.

Met zijn 32 meter lang en 21 meter hoog, zijn 1.300 ton en zijn transformatiecapaciteit van 410 MV, is het OHVS-station van Norther het meest compacte offshore transformatorstation ooit gebouwd in Hoboken. De bouw van offshore transformatorstations is echt een Belgische expertise geworden: het OHVS van Norther is intussen al het 22ste onderstation gebouwd op de site van ENGIE Fabricom in Hoboken. Op deze site werden ook onderstations gebouwd voor andere windparken in het Verenigd Koninkrijk, in België, in Duitsland en in Nederland.

