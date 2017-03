Oldtimerliefhebbers stellen Antwerpen en Vlaams gewest in gebreke

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, dat is een vereniging die opkomt voor de belangen van oldtimer-liefhebbers, heeft vandaag de stad Antwerpen en het Vlaams gewest in gebreke gesteld.

Het is al langer bekend dat ze niet kunnen leven met de lage emissiezone die in Antwerpen is ingevoerd. De vereniging wil dat eigenaars van zo'n oldtimer een vrijstelling krijgen. En als die wens niet ingewilligd wordt, gaan ze het hele systeem aanvechten voor de rechtbank. Ze maken zich ook sterk dat ze echt een bom onder de lage emissiezone kunnen leggen, want zo zou er volgens hen geen milieu-effecten-rapport opgemaakt zijn over de Lage Emissiezone, waardoor het hele systeem dus mogelijk onwettelijk is.