Olielek in Antwerpse haven hindert scheepvaartverkeer Zandvliet- en Berendrechtsluis afgesloten

Door een olielek nabij de Europaterminal in de Antwerpse haven is het scheepvaartverkeer in de omgeving vanochtend deels gestremd. Dat zegt het Antwerpse Havenbedrijf.

Tijdens de opruimingswerken zijn de Zandvliet- en Berendrechtsluis afgesloten voor schepen. 'Het lek werd deze nacht opgemerkt nabij de Europaterminal', klinkt het vanuit het Havenbedrijf. 'Van daaruit dreef de vervuiling naar de toegangsgeul van de Zandvliet- en Berendrechtsluis.' Door het lek zijn de twee sluizen tijdelijk afgesloten. Ook de Europa Terminal en Noordzee Terminal van PSA zijn onbereikbaar. De opruimingswerken met slurven zijn nog bezig, hoe lang de hinder precies zal duren, is onduidelijk.

(foto Google Street View)