Olifant Dumbo overleden in Zoo Planckendael

De vreugde bij Zoo Planckendael na de heropening van gisteren moet een dag later al wijken voor treurnis omwille van het overlijden van het olifantenvrouwtje Dumbo.

De matriarch van de groep was 48 jaar oud en al een tijdje ziek. Dumbo vertoefde al sinds 1974 in ons land, eerst in de Zoo Antwerpen en de voorbije jaren in Planckendael. 'Als zachtaardige en lieve olifant zorgde ze voor de kudde van zes', beschrijft Zoo Planckendael Dumbo. 'De hiërarchie in de groep zal zich herschikken. Wie zal nu de leidersrol opnemen? Yu Yu Yin als oudste, Kai Mook of May Tagu als felste? Kleine Suki en Tun Kai zullen ongetwijfeld luisteren naar de nieuwe matriarch.

(foto You Tube kanaal Zoo Planckendael)