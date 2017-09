Olifantje geboren in Pairi Daiza

In het Henegouwse dierenpark Pairi Daiza is een olifantje geboren.

Het kleintje is het zesde kalfje van Khaing Hnin Hnin, matriarch van een familie van zeven Aziatische olifanten. Vier daarvan verblijven in Pairi Daiza. Het nieuwkomertje is de enige jongen van de familie.

De geboorte vond plaats om 2.26 uur. “De eerste momenten na de geboorte zijn van cruciaal belang voor de overlevingskansen van het kalfje”, zegt Tim Bouts, dierenarts van Pairi Daiza. “In het wild stormen de vrouwen van een olifantenfamilie naar de mama en helpen ze de kleine te stimuleren om recht te staan. Dat is exact wat ook hier gebeurde.”

De geboorte was extra emotioneel voor de medewerkers, omdat vorige zomer een geboorte verkeerd afliep. Het olifantje dat toen geboren werd, leed aan ademhalingstekort en overleefde niet. Khaing Hnin Hnin en haar familie behoren tot de Aziatische olifanten, die zich onderscheidt van haar Afrikaanse variant.

Volgens de laatste ramingen leven er nog maar 40.000 tot 50.000 Aziatische olifanten in het wild. De populatie is met minstens de helft gedaald in de laatste drie generaties, zo stelt de rode lijst van de Internationale Unie voor Natuurconservatie, vooral door stroperij en het verdwijnen van hun natuurlijk habitat.

De groep olifanten in Pairi Daiza telt nu achttien leden: vijftien Aziatische en drie Afrikaanse. Het is volgens het dierenpark de grootste groep olifanten in Europa.

Bron: Belga