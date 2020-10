Het Rubenshuis is tijdelijk gesloten nadat verschillende medewerkers positief hebben getest op het corona-virus. Pas volgende zaterdag zijn er opnieuw bezoekers welkom in het beroemde museum aan de Antwerpse Wapper. Wie voor komende week een ticket had, krijgt dat terugbetaald. Wie de voorbije week met mogelijk besmette medewerkers in contact kwam wordt geïnformeerd.