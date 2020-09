OLT Rivierenhof organiseert eerbetoon aan Robbe De Hert

Het openluchttheater Rivierenhof organiseert in het park Rivierenhof op 4 oktober een eerbetoon aan de onlangs overleden regisseur Robbe De Hert.

Er zullen beelden worden getoond van de cineast en zijn werk, er staan muzikale optredens gepland en verschillende kennissen komen spreken over De Hert. OLT Rivierenhof benadrukt dat er geen begrafenisstemming zal heersen. Het uitgangspunt is een feest te houden waar Robbe zelf graag bij was geweest, klinkt het.

Robbe De Hert overleed op 24 augustus op 77-jarige leeftijd. Als filmregisseur is hij vooral bekend van tot Vlaamse klassiekers uitgegroeid werk als 'Zware Jongens', 'Blueberry Hill' en 'Lijmen/Het Been', maar de rasechte Antwerpenaar was ook een graag geziene gast in praatprogramma's en nam zelden een blad voor de mond. Zijn laatste verwezenlijking was 'Hollywood aan de Schelde', een documentaire met door de jaren heen opgenomen interviews over de Belgische filmgeschiedenis die De Hert pas dankzij een crowdfundingactie in 2017 afgewerkt kreeg.

OLT Rivierenhof ontvangt op 4 oktober onder meer Erik Van Looy, Filip Peeters, Michael Pas, Tom Lanoye en het muzikale ensemble Zware Jongens. Bart Peeters presenteert.

De capaciteit van het Rivierenhof is vanwege de coronacrisis momenteel nog beperkt tot 400 bezoekers. Tickets kosten 20 euro en zijn te koop via www.oltrivierenhof.be.

(Bron en foto: © Belga)