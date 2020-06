OLT Rivierenhof wil kleinschalige evenementen organiseren

Ook in het Openluchttheater in het Rivierenhof in Deurne zullen er deze zomer optredens te zien zijn. Kleinschalig weliswaar, zodat ze in overeenstemming zijn met de regels van de Nationale Veiligheidsraad.

Zo zullen er maximum 200 toeschouwers mogen zijn. Normaal hadden hier deze zomer grote namen als Bryan Ferry en Brian Wilson op het podium moeten staan, maar die optredens zijn natuurlijk uitgesteld. Kleinere muziekoptredens, comedyshows of filmavonden zouden wel kunnen. Het Openluchttheater zal flexibeler dan ooit gaan werken en de programmatie pas twee weken op voorhand bekendmaken. Want wie weet, is er in de zomermaanden weer wat meer mogelijk en dan kunnen er misschien toch nog meer mensen naar de shows komen.