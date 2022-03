OLVE pakt uit met eigen versie van Boekenbeurs: "Yes, een handtekening van een auteur"

Er komt dit jaar een volwaardige editie van LEES, de opvolger van de Boekenbeurs in Antwerpen. Het boekenfestival zal eind oktober begin november negen in plaats van zeven dagen duren en ook vier hallen in het bouwcentrum inpalmen. OLVE in Edegem wilde zo lang niet wachten en pakte vandaag uit met een Boekenbabbel. Auteurs kwamen langs om leerlingen warm te maken voor literatuur en de scholieren gingen ook zelf aan de slag tijdens enkele workshops.