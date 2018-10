Olympisch wedstrijdbad zwemcentrum Wezenberg bijna gebruiksklaar

Tegen maandag 5 november moet het Olympisch zwemcentrum Wezenberg bad opnieuw zwemklaar zijn. Vandaag hielp schepen voor sport Ludo Van Campenhout bij het vullen van het vernieuwde wedstrijdbad.

Het 50 meter lange wedstrijdbad van site Wezenberg is klaar. De kuip is hersteld, zowel het tegelwerk langs de binnenkant als het beton aan de buitenzijde. Nu moet het bad opnieuw gevuld worden. Daarvoor is maar liefst 3,6 miljoen liter leidingwater nodig, wat overeenkomt met 31.579 ligbaden. Dankzij het gloednieuwe waterbehandelingssysteem kan heel zuinig worden omgesprongen met dat kostbare zwemwater. Het systeem bestaat uit een installatie die het spoelwater van de zandfilters recupereert voor het aanvullen van de bufferbakken en de douches. Dat levert een jaarlijkse besparing op de water- en elektriciteitsfactuur op van 41.000 euro.

Vandaag werd begonnen met het vullen van het bad, maar dat vraagt tijd. Het zal ongeveer 2 weken duren vooraleer het bad volledig gevuld is. Dat heeft te maken met het temperatuurverschil van het leidingwater en de omgeving.Leidingwater heeft een temperatuur tussen de 10 en 15 graden. In en rond de badkuip heerst er een temperatuur van ongeveer 21 graden. Het bad moet rustig aan worden gevuld zodat het tegelwerk alle tijd krijgt om zich de nieuwe temperatuur aan te meten en om de voegen te laten ‘zetten’.

Opening op maandag 5 november

Op maandag 5 november worden de eerste zwemmers al vanaf 7 uur warm onthaald in de Wezenberg. Alle bezoekers ontvangen op deze eerste zwemdag een leuke attentie. De tarieven en openingsuren blijven dezelfde.

In afwachting van de heropening blijven de uitgebreide openingsuren van zwembaden Groenenhoek en Ieperman gelden. Ook openluchtzwembad De Molen blijft langer open. Het bad zou nomaal gezien op 30 september sluiten voor de winterstop, maar dankzij het trouwe publiek en deze warme nazomer besliste het stadsbestuur om De Molen nog open te houden t.e.m. zondag 14 oktober.