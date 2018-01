"Om 4 uur brak haar water. Twee minuten later was de baby er"

Kai-Mook is vannacht mama geworden. In het olifantenverblijf van Planckendael bracht ze vannacht om vier uur een jong ter wereld. Het kalfje van zo'n 100 kilogram stelt het prima, het drinkt al bij mama Kai-Mook en is ook vlot opgenomen in de olifantenkudde van Planckendael. Daar is trouwens een echte baby-boom aan de gang, want ook op kerstdag werd er al een olifantje geboren en er wordt nog een derde kalfje verwacht.